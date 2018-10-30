» "تويتر" يفكر جديا في حذف هذه الميزة

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أكدت تقرير بريطاني، يوم الإثنين، نية موقع "تويتر" الجادة في التخلص من إحدى ميزاته، التي نالت رواجا بين مستخدميه خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، نقلا عن تصريحات لرئيس "تويتر"، جاك دورسي، في حدث أقيم الأسبوع الماضي، أنه يفكر في إلغاء زر "الإعجاب" من على موقع التغريدات الشهير.
وبرر دورسي رغبته في الحدث، بأنه "ليس المعجبين بصفة شخصية بالزر الذي على شكل قلب"، وأضف أنه سيتخلص منه قريبا.
وأثار تقرير "التلغراف" غضب العديد من المغردين، الذين اعتبروا أن "زر الإعجاب" وسيلة حيوية بالنسبة لهم، لتوفير الدعم والمساندة للآخرين، كما أشاروا  إليه بأنه وسيلة هامة للتواصل بين بعضهم البعض.
ولكن خرج "تويتر" في نفس اليوم، لينفي وجود أي مخططات فورية لتغيير طريقة عمل "زر الإعجاب" على موقع التوصل الاجتماعي الشهير.
وقال نائب رئيس قسم التسويق في "تويتر"، براندون بورمان: "ليس هناك جدول زمني لتطبيق هذا، ولن يحدث هذا قريبا".
يذكر أنه سبق لجاك دورسي، رئيس "تويتر"، وأن تحدث عن "زر الإعجاب"، إذ قال في شهر أغسطس/ آب إنه يجرب ميزات عديدة على الموقع، ويعيد تصميم ميزات، بما في ذلك "زر الإعجاب".
وحذرت صحيفة "ذا تلغراف" في تقريرها، من أن "أزرار الإعجاب" من الممكن أن تشجع الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، واستندت في هذا على العديد من دراسات علم النفس.

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