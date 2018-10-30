أبو الغيط يدين بشدة حادث تونس الإرهابي

30 أكتوبر 2018 - 12:20 ص

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات التفجير الإرهابي الانتحاري الذي وقع اليوم بوسط العاصمة التونسية مستهدفاً قوةً أمنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات كانت أغلبها للعناصر الأمنية.



وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط حرص على أن يؤكد في هذا الصدد مساندته الكاملة لتونس في مواجهة خطر الإرهاب وللجهود التي تبذلها السلطات التونسية من أجل الوقوف أمام مثل هذه العمليات الإرهابية التي وقعت اليوم.

