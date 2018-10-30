أبو الغيط يدين بشدة حادث تونس الإرهابي

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات التفجير الإرهابي الانتحاري الذي وقع اليوم بوسط العاصمة التونسية مستهدفاً قوةً أمنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات كانت أغلبها للعناصر الأمنية.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط حرص على أن يؤكد في هذا الصدد مساندته الكاملة لتونس في مواجهة خطر الإرهاب وللجهود التي تبذلها السلطات التونسية من أجل الوقوف أمام مثل هذه العمليات الإرهابية التي وقعت اليوم.
وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، مشيرا إلى الخطر الكبير والمستمر الذي يمثله الإرهاب على بنية ومستقبل المجتمعات العربية وعلى الجهود التي تبذلها الدول من أجل إحلال الأمن والاستقرار.

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