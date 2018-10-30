» واتساب يطرح ميزة جديدة مذهلة.. تعرف عليها

30 أكتوبر 2018 - 12:00 ص

بعد إضافة الصور المتحركة وخاصيات الكاميرا، ها هي شركة "واتساب" تعلن عن إضافة خاصية جديدة لمحادثاتها، تشابه تلك الموجودة في تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، المملوك من نفس الشركة، "فيسبوك".



وأعلن تطبيق "واتساب" عن إضافة "الملصقات الكارتونية"، التي سيصبح بإمكان المستخدمين إرسالها أثناء المحادثات، كما هو الحال في محادثات "فيسبوك ماسنجر".



وأطلق "واتساب" الميزة الجديدة على أنظمة تشغيل أبل وأندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة.



ويحتاج تطبيق واتساب للتحديث إلى آخر نسخة للحصول على الميزة الجديدة، وهذا سرّ الرسالة التي وصلت إلى الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل.



وفي الإعلان الرسمي قالت الشركة: "سواء كان كأس الشاي المبتسم أو القلب المفطور، الملصقات تساعدك على التعبير عن مشاعرك بطريقة لا تخدمك فيها الكلمات".



كما سيسمح التطبيق بتحميل ملصقات من خارج التطبيق، تنتجها شركات أخرى، ويستطيع المستخدم إدخالها في المحادثات.

