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الإمارات تعلن إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" بنجاح

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المصريون ووكالات

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، نجاح إطلاق قمرها الصناعي "خليفة سات" إلى الفضاء الخارجي، وهو الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم اليوم بنجاح" إطلاق القمر "خليفة سات" من المحطة الأرضية في مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان على متن الصاروخ (H-IIA).
ويعد " خليفة سات"، هو "أول قمر صناعي، يتم تصنيعه بخبرات وأيادٍ محلية بنسبة 100 بالمائة، وتطويره في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء"، بحسب "وام".
وستستخدم صور القمر في "مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط العمراني والتنظيم الحضري والعمراني"، وكذلك في "رصد التغيرات البيئية على المستوى المحلي وعلى مستوى دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة".
وقال نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "يوم تاريخي جديد لدولة الإمارات .. إطلاق خليفة سات أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 100 في المائة".
وأضاف محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر"، "محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم ونضجهم وعلمهم وهمتهم التي يسابقون بها العالم ... رأسنا اليوم في السماء".
واستقبلت محطة التحكم الأرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الصناعي بنجاح، فور وصوله إلى مداره حول الأرض على ارتفاع 613 كيلومترا تقريبا، صباح اليوم، وبعد 85 دقيقة من إطلاقه.
ويبلغ طول القمر الصناعي "خليفة سات" مترين وعرضه 1.5 متر، ووزنه 330 كيلوجراما، كما تقدر سرعته بـ 7 كلم/ثانية، بما يقارب 14 دورة ونصف حول الأرض يوميا .
ويعتبر "خليفة سات" ثالث قمر صناعي يطوره مركز محمد بن راشد للفضاء، بعد كل من "دبي سات-1" و"دبي سات-2" ويتميّز عن نظيريه السابقين بأنه أول قمر صناعي في الإمارات والمنطقة يتم تطويره بالكامل على أيدي فريق مختص من المهندسين الإماراتيين بلغ عددهم 70 مهندسا ومهندسة.
وتهدف الإمارات إلى إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 2019، بالإضافة إلى إرسال مسبار فضائي يصل إلى المريخ في عام 2020 وإنشاء مدينة بشرية متخصصة بالعلوم في الكوكب الأحمر بحلول عام 2117.

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