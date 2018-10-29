إسرائيل قصفت أهدافًا في سوريا بعد هذا الأمر

29 أكتوبر 2018 - 11:30 م

قال مصدر سياسي إسرائيلي، مساء الإثنين، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافًا في سوريا، بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية في اللاذقية، الشهر الماضي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن المصدر، الذي وصفته بـ"رفيع المستوى"، أن "التنسيق مع الجانب الروسي (في سوريا) مستمر كما كان عليه قبل الحادث".



ولم يحدد المصدر تاريخ القصف ولا طبيعة الأهداف التي تم قصفها.



وأفاد باحتمال عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش مؤتمر السلام في باريس، منتصف الشهر المقبل.



وبالخطأ، أسقط جيش النظام السوري، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، طائرة عسكرية روسية أثناء تصديه لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية (شمال غرب)، ما أودى بحياة 18 عسكريا روسيًا.



وتوترت العلاقات بشدة بين إسرائيل وروسيا (حليفة نظام بشار الأسد)، حيث حملت موسكو تل أبيب مسؤولية إسقاط الطائرة، متهمة طياريها باستغلال الطائرة كغطاء.



ومن آن إلى آخر، تشنّ طائرات إسرائيلية غارات في سوريا ضد ما تقول تل أبيب إنه أهداف لإيران و"حزب الله" اللبناني.

