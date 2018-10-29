» لوبيتيجي والريال .. مشوار الـ 140 يوم انتهى بـ"كارثة"

29 أكتوبر 2018 - 11:20 م

كتبت الهزيمة الثقيلة التي مني بها ريال مدريد أمس الأحد من مضيفه برشلونة بهدف لخمسة أهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) نهاية جولين لوبيتيغي مع الملكي.



تولى لوبيتيغي تدريب الريال مع بداية الموسم الحالي وقبل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق مع الملكي العديد من البطولات والألقاب وتحديدًا في 12 يونيو/ حزيران الماضي.



وخلال تولي لوبيتيغي مسؤولية تدريب الريال، فقد خاض معه 14 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها الملكي منذ انطلاق الموسم الحالي.



وحقق المدرب الإسباني مع الملكي ست انتصارات وتعادل في اثنين، وخسر في ست مواجهات، حيث سجل لاعبوه 21 هدفًا، فيما مني مرماه بـ20 هدفًا فقط.



ولم يتمكن لوبيتيغي من تحقيق أي لقب في تلك الفترة الزمنية الوجيزة التي تولى فيها مسؤولية تدريب الريال، حيث كانت بدايته بالهزيمة في كأس السوبر الأوروبي أمام مواطنه أتليتكو مدريد.



وفي الدوري الإسباني، خاض مع الريال عشر مباريات، حيث حقق الفوز في أربع لقاءات وتعادل في اثنتين، وخسر في أربع مواجهات، ليصبح في رصيده 14 نقطة.

