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إيران: العقوبات الأمريكية لن تغير من سياساتنا

عرب وعالم

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

المصريون ووكالات

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قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن العقوبات الأمريكية ستؤثر على بلاده اقتصاديا، لكنها لن تغير من سياسات طهران.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ظريف، الإثنين، على القناة التلفزيونية الأمريكية "سي بي إس"، تعليقا على بدء العقوبات الأمريكية ضد بلاده في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف ظريف أن "العقوبات ستؤثر اقتصاديا لكنها لن تغير سياساتنا.. ينبغي على الولايات المتحدة أن تعلم ذلك، واشنطن مدمنة على العقوبات، تظن أن العقوبات تحل جميع المشاكل لكنها ليست كذلك".
وأشار إلى أن العقوبات لها تأثير نفسي وأنهم بدأوا الشعور بها في وقت سابق، متوقعا بألا يكون تأثير العقوبات الأمريكية كبير جدا.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن العقوبات تؤثر على الشعب، وأن من مسؤولية حكومته الحد من تأثيرها عليه.
وأكد أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي ما دام يخدمها.
وقال في هذا الصدد: "أود أن أضمن للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أن هذا الاتفاق هو الأفضل.. من غير الممكن أن يكون هناك ما هو أفضل".
وشدد على أن بلاده لن تفاوض من جديد على الاتفاق النووي. 
وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران. 
واعتبارا من 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. -

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