الاتحاد الأوروبي يتضامن مع تونس في "مكافحة الإرهاب"

29 أكتوبر 2018 - 11:10 م

عبّر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن تضامنه التام مع تونس وشعبها في "مكافحة الإرهاب"، وذلك إثر التفجير الانتحاري الذي شهده شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأسفر عن إصابة 20 شخصا.



وفي وقت سابق اليوم، فجرت فتاة تونسية تبلغ من العمر 30 عاما، نفسها قرب سيارة للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا بينهم 15 رجل أمن و5 مدنيين، وفق إحصاءات رسمية.

وقال باتريس برغاميني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه: "أعبر باسم الاتحاد الأوروبي عن تضامني التام مع تونس وكامل شعبها".

وأضاف برغاميني، أنه يوجه تحية إلى قوات الأمن التونسية التي استهدفت بهجوم إرهابي اليوم.

وجدد برغاميني، وقوف الاتحاد الأوروبي، أعضاء ومؤسسات، إلى جانب تونس في مسيرتها نحو الديمقراطية.