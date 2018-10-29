انطلاق المهرجان القومي للسينما المصرية

29 أكتوبر 2018 - 10:50 م

انطلقت، الإثنين، فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية بدار الأوبرا المصرية تحت شعار "السينما.. لحظات لا تنسى".



ووفق بيان رسمي، أعلنت ادارة المهرجان عدم إقامة حفل افتتاح للمهرجان، على غرار جوائز توزيع "الأوسكار"، واقتصر الانطلاق على حفلات للعروض بدأت اليوم.



كما أعلنت تأجيل حفل الختام من 4 نوفمبر/ تشرين ثاني موعد انتهاء العروض، إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق) الذي يقام من 3 -6 نوفمبر.



وشملت قائمة الأفلام المشاركة، 105 أفلام مصرية ما بين الروائية الطويلة والقصيرة التسجيلية وتحريك كارتون.



ومن أبرز الأفلام المشاركة "جواب اعتقال" للمخرج محمد سامي، و"هروب اضطراري" للمخرج أحمد خالد موسي، و"كفرتيني " للمخرجة فاطمة عبد السلام، و" صورة " للمخرج محمد شريف، و"أبيض وأسود" للمخرج محمود عبد العزيز.



وقررت إدارة المهرجان تكريم 4 سينمائيين مصريين هم حسين فهمي، ونادية الجندي والمونتيرة عنايات السايس ومدير التصوير محمود عبد السميع.



وانطلق المهرجان في العام 1997، وينظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وبه مسابقتان الأولى للأفلام الروائية الطويلة والثانية للأفلام التسجيلية والقصيرة.



ويشترط في الأفلام المتسابقة أن يكون الفيلم إنتاجا مصريا أو مصريا مشتركا وتاريخ إنتاجه هو السنة السابقة لإقامة المهرجان.

