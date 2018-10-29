20 جريحا حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري في تونس

29 أكتوبر 2018 - 10:40 م

أعلن العميد وليد حكيمة الناطق باسم الأمن الوطني التونسي عن حصيلة جديدة لجرحى التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الاثنين في تونس العاصمة الى 20 جريحاً.



وفي تصريح للأناضول قال حكيمة إن من بين الجرحى العشرين 15 أمنيا و5 مدنيين بينهم طفلان.



وأوضح أن جميع الإصابات طفيفة ما عدا 2 من أعوان الأمن كانت إصابتهما متوسطة وتطلب الأمر الاحتفاظ بهما في المستشفى.



وفي وقت سابق اليوم أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية عن حصيلة أولية للتفجير، قبل الاعلان عن الحصيلة الجديدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن "فتاة تونسية تبلغ من العمر 30 عاما فجرت نفسها قرب سيارة للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة".

