» العثور على جثة لاعب شهير مقطوعة الرأس

29 أكتوبر 2018 - 10:00 م

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، اليوم الإثنين، مقتل لاعب كرة القدم دانيال كوريا، بعد العثور على جثته في إحدى الغابات.



ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "يعرب ساو باولو عن أسفه الشديد لوفاة لاعب الوسط دانيال كوريا، ويقدم التعازي لأسرة وأصدقاء اللاعب".



وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن وسائل إعلام برازيلية، إن كوريا تم العثور على جثته مقتولًا في إحدى الغابات وعليها آثار تعذيب.



وأضافت الصحيفة، أن الشرطة أعلنت العثور على اللاعب مقطوع الرأس، بالإضافة إلى تمزيق بعض أعضائه، إذ تعرض قبل وفاته إلى جرحين عميقين.

