  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
النجار

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى النجار

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

حسام حسن يكشف حقيقة التعاقد مع "بيراميدز"

شعار جماعة الإخوان

لهذه الأسباب.. الانتماء لـ«الإخوان» «مُخل بالشرف»

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رفع الدعم عن الخبز 3 سنوات يحل أزمة الصرف

ترامب

إعلان هام من«البيت الأبيض» للرد على مقتل خاشقجي

مرسي

قيادي بتحالف الإخوان يدعو للتخلي عن «مرسي»

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن موعد زيادة أسعار الفواتير

احمد موسي

إحالة أحمد موسى للمحاكمة لسبه نور فرحات

محمد صلاح

صحيفة إيطالية تعلن خبرًا سارًا لـ«صلاح»

بومبيو

لهذا السبب.. «بومبيو» رفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى النجار

آخر الأخبار

النجار
النجار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الغزل والنسيج" تكشف حقيقة الاستغناء عن العاملين

#

«سعدان»: رباعية مصر على الجزائر تمت بالاتفاق

#

أديب يكشف علاقته بـ"مصطفى النجار": هذا سر اختفائه

#

جوزيه يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نفت الهيئة العامة للاستعلامات صحة ما أشاعته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من معلومات حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، على الحدود الجنوبية لمصر.
وأكدت الهيئة ، في بيان اليوم الاثنين ، أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية في البلاد ، والتي أكدت كذب هذه المعلومات، وأن ما سبق وأعلنته في بيان سابق في هذا الشأن هو الصحيح طبقاً لعدد من الحقائق ، منها أن النجار كان ولا يزال هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017، وتقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
وأضافت الهيئة " تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، ونشر المذكور على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها ، وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً".
وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات " ووفق كل ما سبق ، تؤكد هيئة الاستعلامات أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وتشدد على أنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً حيث أنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وكل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة لاعب شهير مقطوعة الرأس
» لهذا السبب.. «بومبيو» رفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي
» «آل الشيخ» يعلق على تدريب «التوأم» لـ«بيراميدز»
» بريطانيا تفرض ضريبة جديدة على «فيس بوك وجوجل»
» أسعار الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية
» ضبط طرد مشبوه جديد قبل وصوله لـ «سي إن إن»
» ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقة بسبب 300جنيه
» تركيا ترفض طلب النائب العام السعودي
» رسالة من أمير الكويت إلى «أردوغان»
» رئيس البرلمان العربي يُدين العملية الإرهابية في تونس
» مصر تدين التفجير الانتحاري بوسط العاصمة التونسية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس