  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:37 م
بحث متقدم
النجار

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى النجار

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

حسام حسن يكشف حقيقة التعاقد مع "بيراميدز"

شعار جماعة الإخوان

لهذه الأسباب.. الانتماء لـ«الإخوان» «مُخل بالشرف»

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رفع الدعم عن الخبز 3 سنوات يحل أزمة الصرف

ترامب

إعلان هام من«البيت الأبيض» للرد على مقتل خاشقجي

مرسي

قيادي بتحالف الإخوان يدعو للتخلي عن «مرسي»

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن موعد زيادة أسعار الفواتير

احمد موسي

إحالة أحمد موسى للمحاكمة لسبه نور فرحات

محمد صلاح

صحيفة إيطالية تعلن خبرًا سارًا لـ«صلاح»

بومبيو

لهذا السبب.. «بومبيو» رفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

«أجويرو» يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام

الرياضة

اجويرو
اجويرو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول ومانشستر سيتي

#

مدافع السيتي يستفز جماهير ليفربول بتصريح مهين لصلاح

#

جوارديولا: هذه خطتي لإيقاف «صلاح»

#

رغم فضيحة السيتي.. «هدرسفيلد» يهنئ «رمضان صبحي»

مانشستر سيتي

المصريون

توتنهام

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، تشكيل فريقه لمباراة توتنهام في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الفريق كالآتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، ميندي

خط الوسط: فيرناندينيو، بيرناردو سيلفا، ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، أجويرو

ومن جانبه كشف الأرجنتيني بوكيتينيو مدرب توتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي والذي جاء كالآتي..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع:  تريبيير، ألدرفيرلد، سانشيز، ديفيز

خط الوسط: إريك داير، ديمبلي، سيسوكو، لاميلا

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد كارثة برشلونة.. الريال يقيل لوبيتيغي وهذا هو البديل
» العثور على جثة لاعب شهير مقطوعة الرأس
» لهذا السبب.. «بومبيو» رفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي
» «آل الشيخ» يعلق على تدريب «التوأم» لـ«بيراميدز»
» بريطانيا تفرض ضريبة جديدة على «فيس بوك وجوجل»
» أسعار الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية
» ضبط طرد مشبوه جديد قبل وصوله لـ «سي إن إن»
» ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقة بسبب 300جنيه
» تركيا ترفض طلب النائب العام السعودي
» رسالة من أمير الكويت إلى «أردوغان»
» رئيس البرلمان العربي يُدين العملية الإرهابية في تونس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس