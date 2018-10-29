رفع الدعم عن الخبز 3 سنوات يحل أزمة الصرف

29 أكتوبر 2018 - 09:29 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن دعم الخبز الذي تتحمله الدولة والبالغ 51 مليار جنيه سنويًا إذا تم اقتراح توفيره لمدة ثلاث سنوات فقط، فيمكن أن يسهم في توصيل الصرف الصحي لكافة أنحاء الجمهورية.

ووجه "مدبولي" خلال اجتماعه بنواب الشرقية على هامش جولته التفقدية، اليوم الأثنين، بسرعة إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالشرقية، طبقًا لما هو متاح بالموازنات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل قيمة دعم بمقدار 300 مليار جنيه، وهذا تحدي كبير جدًا.