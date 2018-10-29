  • الإثنين 29 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
النجار

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى النجار

حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

حسام حسن يكشف حقيقة التعاقد مع "بيراميدز"

شعار جماعة الإخوان

لهذه الأسباب.. الانتماء لـ«الإخوان» «مُخل بالشرف»

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رفع الدعم عن الخبز 3 سنوات يحل أزمة الصرف

ترامب

إعلان هام من«البيت الأبيض» للرد على مقتل خاشقجي

مرسي

قيادي بتحالف الإخوان يدعو للتخلي عن «مرسي»

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن موعد زيادة أسعار الفواتير

احمد موسي

إحالة أحمد موسى للمحاكمة لسبه نور فرحات

محمد صلاح

صحيفة إيطالية تعلن خبرًا سارًا لـ«صلاح»

بومبيو

لهذا السبب.. «بومبيو» رفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

بريطانيا تفرض ضريبة جديدة على «فيس بوك وجوجل»

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات- حسن علام

أخبار متعلقة
#

صلاح ينشر صورة حزينة .. والجماهير: عُد لنا قويًا

#

شاهد.. سعيد حساسين: "الموضوع كبر"

#

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مشروع أكبر مجمع أسمنت

#

"فيسبوك" يجرب فكرة قد تُحدث طفرة في عالم "الواقع المعزز"

فيس بوك

بريطانيا

جوجل

ضريبة

أعلنت الحكومة البريطانية، فرض ضريبة على إيرادات المنصات الإلكترونية الكبرى مثل، جوجل وفيسبوك وأمازون؛ لإنشاء منظومة ضريبية أكثر عدالة، تواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.

وقال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، في كلمته عن الميزانية السنوية اليوم الاثنين: «من الواضح أنه ليس من العدل أن تستطيع أنشطة أعمال المنصات الرقمية توليد قيمة كبيرة في المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة ولا يمكن الاستمرار في ذلك».

وذكر «هاموند»، أمام البرلمان، أن الضريبة ستراعي تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات التي تحقق ربحية ستدفع ضريبة تبلغ اثنين في المئه على الأموال التي تجنيها من المستخدمين في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه استرليني (512 مليون دولار) سنويا.

وأوضح أن الضريبة تستهدف منصات مثل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه استرليني سنويا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد كارثة برشلونة.. الريال يقيل لوبيتيغي وهذا هو البديل
» العثور على جثة لاعب شهير مقطوعة الرأس
» لهذا السبب.. «بومبيو» رفض سماع تسجيلات مقتل خاشقجي
» «آل الشيخ» يعلق على تدريب «التوأم» لـ«بيراميدز»
» بريطانيا تفرض ضريبة جديدة على «فيس بوك وجوجل»
» أسعار الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية
» ضبط طرد مشبوه جديد قبل وصوله لـ «سي إن إن»
» ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقة بسبب 300جنيه
» تركيا ترفض طلب النائب العام السعودي
» رسالة من أمير الكويت إلى «أردوغان»
» رئيس البرلمان العربي يُدين العملية الإرهابية في تونس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس