» بريطانيا تفرض ضريبة جديدة على «فيس بوك وجوجل»

29 أكتوبر 2018 - 09:28 م

أعلنت الحكومة البريطانية، فرض ضريبة على إيرادات المنصات الإلكترونية الكبرى مثل، جوجل وفيسبوك وأمازون؛ لإنشاء منظومة ضريبية أكثر عدالة، تواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.

وقال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، في كلمته عن الميزانية السنوية اليوم الاثنين: «من الواضح أنه ليس من العدل أن تستطيع أنشطة أعمال المنصات الرقمية توليد قيمة كبيرة في المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة ولا يمكن الاستمرار في ذلك».

وذكر «هاموند»، أمام البرلمان، أن الضريبة ستراعي تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات التي تحقق ربحية ستدفع ضريبة تبلغ اثنين في المئه على الأموال التي تجنيها من المستخدمين في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه استرليني (512 مليون دولار) سنويا.

وأوضح أن الضريبة تستهدف منصات مثل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه استرليني سنويا.