» رئيس البرلمان العربي يُدين العملية الإرهابية في تونس

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي العملية الإرهابية الجبانة التي استهدف قوات الأمن التونسي، اليوم الاثنين وسط العاصمة التونسية، وأدت إلى إصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.
وشدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي على إن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع جمهورية تونس رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، معبراً عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار دولة تونس ضد قوى الإرهاب والتطرف.
وأكد رئيس البرلمان العربي على دعم البرلمان العربي الكامل لدولة تونس في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي، وتمنى رئيس البرلمان العربي الشفاء العاجل للمصابين.