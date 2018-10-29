» رئيس البرلمان العربي يُدين العملية الإرهابية في تونس

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي العملية الإرهابية الجبانة التي استهدف قوات الأمن التونسي، اليوم الاثنين وسط العاصمة التونسية، وأدت إلى إصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي العملية الإرهابية الجبانة التي استهدف قوات الأمن التونسي، اليوم الاثنين وسط العاصمة التونسية، وأدت إلى إصابة عدد من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.