بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية

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المصريون

الزمالك

الاهلى

لم يستطع مذيعو ومقدمو برامج "توك شو"، إخفاء انتماءاتهم الكروية خلال مخاطبتهم الجمهور، وهو ما ظهر في الكثير من المواقف التي عبروا من خلالها عن حبهم وعشقهم لأحد قطبي الكرة المصرية: الأهلي والزمالك.

عمرو أديب

من أكثر الإعلاميين المعروفين بحبهم وعشقهم لدرجة الجنون لنادى الزمالك، فدائمًا ما يخرج مهللاً بانتصارات فريقه، أو شامتًا فى هزيمة غريمه التقليدى المارد الأحمر، أو ناعيًا حظ فريقه المفضل في حال الخسارة.

رامى رضوان

على الرغم من كونه قليل الحديث عن الشأن الكروى، ومحاولته التزام الحيادية فى أكثر من مناسبة، إلا أن أهلاويته ظهرت فى أكثر من موقف.

عمرو عبدالحميد

دائمًا ما تظهر عليه علامات الرضا، حينما يحقق الفارس الأبيض أى لقب سواء كان محليًا أو قاريًا، فهو معروف بين الوسط الإعلامى بحبه وعشقه لنادى الزمالك.

وائل الإبراشى

عرف بـ"الحيادية" فى القضايا التى كان يناقشها على الهواء، إلا أنه من وقت للآخر كان يبعث تهانيه للمارد الأحمر حينما ينجح فى تحقيق أى بطولة، كما أن رئيس نادى الزمالك أحرجه بـ "أهلاويته" فى أكثر من مداخله هاتفية عبر برامجه المختلفة. 

لبنى عسل

دائمًا ما تعبر لمشاهديها عن مأساتها مع زوجها "الزملكاوى"، فقد أعلنت صراحة عن انتمائها للأهلى فى أكثر من مناسبة، وهو ما يعرضها للدخول فى مناوشات ومشادات فى كل لقاء يجمع الفريقين.

معتز الدمرداش

ورث تشجيع الزمالك أبًا عن جد، حيث كان والده من كبار مشجعى الفارس الأبيض، وهو ما أعلنه فى برامجه المختلفة، فدائمًا ما تظهر عليه علامات الفرح والسعادة حينما يحقق الزمالك مكسب فى أى مباراة أو تحقيق بطولة محلية كانت أو قارية.

خالد أبوبكر

أعلن أهلاويته بشكل صريح على الملأ، ويخرج لينتقد أداء اللاعبين حال خسارتهم لمباراة أو بطولة، ويهلل حينما ينجح الشياطين الحمر فى تحقيق الانتصار خاصة إذا كان يوجه غريمه التقليدى الزمالك.

إبراهيم عيسى

زملكاوى حتى النخاع، فدائمًا ما يتحدث عن حبه وعشقه للأبيض على الهواء، موضحًا أنه والده له دور كبير فى انتمائه لنادى الزمالك.

أحمد موسى

من أشد المتعصبين للأهلي، فحينما يحقق المارد الأحمر بطولة سواء محلية أو قارية، يتغزل فى لاعبى الشياطين الحمر، معربًا عن سعادته البالغة بفوز فريقه، وأحيانًا ما يعمل على استفزاز الفريق المنافس.

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