ضبط 10 مصانع مخالفة وبدون ترخيص في القناطر

27 أكتوبر 2018 - 08:44 م

شنت إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية حملة مكبرة استهدفت جميع المصانع غير المرخصة والتى تقوم بإلقاء مخلفات فى الشوارع وعدم التخلص منها بشكل آمن حيث أسفرت الحملة عن ضبط 10 مصانع مخالفة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد عادل الكفراوى مدير إدارة المسطحات والبيئة يفيد قيام حملة مكبر قادها العقيد ياسر منصور مدير الإدارة بالقناطر استهدفت قرى ومدينة القناطر للكشف على المصانع غير المرخصة وكذا التى تقوم بإلقاء مخلفاتها فى الشوارع وتتخلص منها بشكل غير آمن مما يضر بصحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 مصانع مخالفة للبيئة بمنطقة ابو الغيط تقوم بتصنيع البلاستك والدعاية والإعلان و خرده ومطبعة حيث تبين أن هذه المصنع بها مخالفات عبارة عن عدم وجود السجل البيئي وعدم وجود مهمات الوقاية للعاملين بتلك المصانع وإلقاء المخالفات في الأماكن غير المصرح بها وإلقائها بالشوارع والطرقات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



