بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

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كشفت الإعلامية مي الخرسيتي، مقدمة برنامج "إيجابيزم"، الذي كان يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن تعرضها لمحاولة اختطاف واغتصاب خلال الأيام الماضية، حيث فُوجئت في أحد الأيام برجل جاء من خلفها وحاول تكميم فمها.

وقالت "الخرسيتي"، إنها جاءت إلى مصر لتقديم خدماتها للمجتمع، ولم تأتِ لتأخذ من المجتمع شيئًا، لكنها فقدت الأمل، لافتةً إلى أن المجتمع المصري تنجح فيه الراقصة بينما الدكتورة تفشل، قائلة: "العَلْمَة (الراقصة) في مصر بتكسب والعَالِمَة بتتفشخ.. شعب غبي مالوش كتالوج"، وفق قولها.

ووجهت الإعلامية رسالة إلى شخص لم تحدد هويته قائلة: "لو كان محاولة التعدى عليا وتهديدى بالقتل فى مصر كارت ارهاب، فا الف شكر.. انا لسه صامدة زي ما انا ومتأثرتش".

واستنكرت "الخرسيتي" ردود الأفعال التي جاءت ردًا على الكشف عن محاولة اغتصابها، قائلة: "ليه بتطالبوني اسكت على اللي حصل.. انتوا كده عندكم شهامة؟؟.. طيب لو اختك أو أمك أو زوجتك.. اللي هم شرفك.. اتعرضوا لنفس الموقف.. هتقولو لهم اسكتوا؟؟".

ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة فيديوهات انتقدت فيها "الخرسيتي" المُجتمع المصري، وذلك بعدما قررت الإقامة في مصر بعدما عاشت مع عائلتها في أمريكا ما يقرب من 35 عامًا.



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