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31 أكتوبر.. نظر معارضة منتصر الزيات على حبسه

قضايا وحوادث

الزيات
الزيات

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حبس

اهانة القضاء

منتصر الزيات

حددت نيابة جنوب القاهرة جلسة 31 أكتوبر الجاري، لنظر معارضة المحامي منتصر الزيات على حبسه 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء".

وتنعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة.

وقال محامٍ بمكتب المحامي منتصر الزيات إنه قدَّم خطاب لمحكمة النقض لتفسير الحكم الصادر ضد "الزيات" بعدم جواز نظر الطعن بقضية "إهانة القضاء"، وتم الرد بأنه يلزم للمتهمين تقديم معارضة على الحكم وليس الطعن بالنقض.

وأضاف المحامي "في تصريحات صحفية له "أنه تم تقديم معارضة على الحكم الصادر بحبس منتصر الزيات ومحمد منيب 3 سنوات بقضية إهانة القضاء"، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف ستحدد دائرة لاحقًا لنظر المعارضة.

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء" وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية.

وفسّر محامون وقضاء أن "عدم جواز نظر الطعن" سببه أن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الطعن، استند إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء غيابيا للمتهمين ويلزمه المعارضة عليه وليس الطعن بالنقض.



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