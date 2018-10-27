» «صلاح» يكشف عن الكذبة الأشهر للمصريين على «تويتر»

27 أكتوبر 2018 - 08:36 م

تفاعل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع الهاشتاج التي أطلقه عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر «صلاح» صورة للفنان أحمد مكي في فيلم «لا تراجع ولا استسلام» وكتب الكذبة الأشهر لدى المصريين من وجهة نظره، وهي « بنشتري راجل».

يذكر أن محمد صلاح قاد فريق ليفربول والمنتخب الوطني، فريقه للفوز على كارديف سيتى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".