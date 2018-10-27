ضبط المتهمين بسرقة 2 مليون جنيه من إحدى شركات الأدوية

27 أكتوبر 2018 - 08:25 م

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بتاريخ 9 أكتوبر الجارى، من سائق ومحاسب بإحدى شركات الأدوية، بأنه حال استقلالهما سيارة الشركة بشارع عباس أنور بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ 2 مليون جنيه، خاص بالشركة لإيداعه بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة الدقى، اعترضهما مجهولون يستقلون مركبة توك توك، وهددوهما بسلاح نارى، واستولوا على المبلغ المالى وهربوا.

قام قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 8 أشخاص بينهم مشرف السيارات بذات الشركة، وعدد من العاطلين السابق اتهامهم في قضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أمنية أسفرت عن ضبطهم عدا 3 متهمين، وضبط بحوزتهم مليون جنيه، من المبلغ المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بتخطيط من المتهم الأول لعمله بالشركة، وعلمه بتحركات ونقل وتوريد المبالغ المالية، فاتفق مع شقيقه، والذى استعان بباقى المتهمين، وأرشدوا عن مركبة التوك توك وسيارة ملاكى ملك المتهم الثانى "استخدمها فى المراقبة" وأن باقى المبلغ، والسلاح المستخدم بحوزة المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهم المتهمين الهاربين، وباقى المبلغ المالى والسلاح المستخدم فى الواقعة.



