» «ماكرون»: انتهاج نظام الأسد للحل العسكري لا يحقق الاستقرار

27 أكتوبر 2018 - 08:21 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إن نظام بشار الأسد يتبنى نهج الحل العسكري وهذه مقاربة لا تسهم في تحقيق الاستقرار.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب قمة إسطنبول الرباعية بمشاركة زعماء تركيا وألمانيا وروسيا وفرنسا،، إنه من غير المقنع والمنطقة، عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم دون تحقيق حل سياسي ينهي الأزمة في هذا البلد.

وأضاف أنه من الواجب منح الشعب السوري حق تقرير مستقبله، مشيرا إلى أهمية إنشاء سوريا جديدة تحتضن كافة فئات المجتمع.

وشدد الرئيس الفرنسي في هذا السياق على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في محافظة إدلب.

وتابع قائلاً: "لا يمكن القبول بأي استخدام للأسلحة الكيميائية سواء في المنطقة أو في مختلف مناطق العالم".

وشكر ماكرون نظيره التركي على عقد القمة الرباعية في إسطنبول، مبيناً أنها كانت مثمرة ومفيدة جدا.



