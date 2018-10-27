ضبط المتهمين بمحاولة قتل شخص بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بارتكاب واقعة شروع في قتل أحد الأشخاص.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام تنسيقاً مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام المدعو "حميدو.إ.ح" (28 سنة - عاطل) سبق اتهامه في 7 قضايا، بالاتفاق مع 5 أشخاص، بالتعدي على المدعو "محمد.ح.م" (20 سنة - سائق)، ومُقيم بدائرة القسم بقصد إزهاق روحه، وأنه استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه لسابقة تعدي المذكور عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم قبل إتمام مخططهم الإجرامي، وبحوزتهم (فرد خرطوش، 20 طلقة من ذات العيار، طبنجة "مُحدث صوت"، 19 طلقة صوت، 5 قطع أسلحة بيضاء "مطواة ، سيف، 3 سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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