«ميركل»: مستعدون لضمان استدامة الهدنة بإدلب السورية

27 أكتوبر 2018 - 08:20 م

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، عن استعداد بلادها لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي تلا قمة اسطنبول حول سوريا، بمشاركة زعماء تركيا وألمانيا وروسيا وفرنسا، "مستعدون لفعل ما بوسعنا لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب".

وأضافت: "لا نريد تعريض حياة الملايين من السوريين للخطر من جديد"، مؤكدة على أن القمة كانت مثمرة للغاية.

وأشارت إلى ضرورة الحاجة لإيجاد حل سياسي في سوريا من أجل عودة اللاجئين لبلادهم، وضرورة إقامة انتخابات يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام، والمعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة، ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة المعتدلة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وفي سياق آخر، تعهدت المستشارة الألمانية، بالعمل على اتخاذ الاتحاد الأوروبي ما يلزم عقب كشف المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول.