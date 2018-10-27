  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

الزمالك والاتحاد

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الاهلى والزمالك

بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

البرادعي

البرادعي: لا أملك سوى هذا الحل

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

«ميركل»: مستعدون لضمان استدامة الهدنة بإدلب السورية

عرب وعالم

ميركل
ميركل

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«بوتين»: حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية

#

"جودة التعليم": النظام الجديد أعطى بارقة أمل لتعليم متطور

#

تطور جديد.. ابن عم بشار يرفض تنفيذ أوامره

#

ترامب يحذر الأسد من الهجوم المتهورعلى إدلب

سوريا

ماكرون

قمة اسطنبول

القمة الرباعية

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، عن استعداد بلادها لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي تلا قمة اسطنبول حول سوريا، بمشاركة زعماء تركيا وألمانيا وروسيا وفرنسا، "مستعدون لفعل ما بوسعنا لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب".

وأضافت: "لا نريد تعريض حياة الملايين من السوريين للخطر من جديد"، مؤكدة على أن القمة كانت مثمرة للغاية.

وأشارت إلى ضرورة الحاجة لإيجاد حل سياسي في سوريا من أجل عودة اللاجئين لبلادهم، وضرورة إقامة انتخابات يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام، والمعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة، ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة المعتدلة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وفي سياق آخر، تعهدت المستشارة الألمانية، بالعمل على اتخاذ الاتحاد الأوروبي ما يلزم عقب كشف المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» "الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام
» خطوة جديدة في قضية الأهلي ضد المتجاوزين
» حبس مهندس بحي المعادي بتهمة الرشوة
» 31 أكتوبر.. نظر معارضة منتصر الزيات على حبسه
» «صلاح» يكشف عن الكذبة الأشهر للمصريين على «تويتر»
» قوافل طبية للكشف على السجناء داخل الأقسام
» «ماكرون»: انتهاج نظام الأسد للحل العسكري لا يحقق الاستقرار
» «بوتين»: حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية
» «علماء المسلمين» يحذر من نشاط إسرائيل في الخليج
» «كارتيرون»: «التركيز» سلاحنا لعبور الوصل.. وعودة سعد سمير

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس