150 مليون جنيه تكلفة وسائل منع الحمل سنويًا

27 أكتوبر 2018 - 08:18 م

أكد الدكتور حسام عباس عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن وسائل منع الحمل تكلف الدولة 150 مليون جنيه سنويًا.

وقال "عبدالعظيم"، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم، أن هناك 4368 وحدة صحية، و600 عيادة متنقلة تقدم خدمات قوافل الصحة الإنجابية لتغطية المناطق المحرومة والنائية بالمجان.

وتابع أنه خلال الشهرين المقبلين ستنظم حملة قومية لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الجميع يعمل طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.



