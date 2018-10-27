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"الصحة":

150 مليون جنيه تكلفة وسائل منع الحمل سنويًا

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حبوب منع الحمل (أرشيفية)
حبوب منع الحمل (أرشيفية)

وكالات

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الصحة

تكلفة

منع الحمل

تنظيم الاسرة

أكد الدكتور حسام عباس عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن وسائل منع الحمل تكلف الدولة 150 مليون جنيه سنويًا.

وقال "عبدالعظيم"، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم، أن هناك 4368 وحدة صحية، و600 عيادة متنقلة تقدم خدمات قوافل الصحة الإنجابية لتغطية المناطق المحرومة والنائية بالمجان.

وتابع أنه خلال الشهرين المقبلين ستنظم حملة قومية لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الجميع يعمل طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.



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