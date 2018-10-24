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هذا ما قاله "الخطيب" بعد صعود الأهلي لنهائي "الأبطال"

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

المصريون ـ متابعات

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هنأ محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم بالصعود إلى نهائي دوري أبطال فريقيا، في اتصال هاتفي أجراه مع العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة في الجزائر.
ووجه الخطيب، حسب الموقع الرسمي لنادي، التهنئة للاعبين وللجهاز الفني، ونقل تحياته لجميع أعضاء البعثة، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر عليها جميع اللاعبين في المباراة، وتحلّيهم بالروح الرياضية وإرادة الفوز رغم الأجواء الصعبة المحيطة بالمباراة.
ووجّه رئيس الأهلي الشكر لجميع أفراد البعثة على الجهد الذي بذلوه للخروج بالشكل اللائق بالنادي، وشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء، متمنيًا أن يستكمل الفريق المشوار بالنجاح وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.
وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف من وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف، بعدما سبق وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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