هذا ما قاله "الخطيب" بعد صعود الأهلي لنهائي "الأبطال"

24 أكتوبر 2018 - 01:10 ص

هنأ محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم بالصعود إلى نهائي دوري أبطال فريقيا، في اتصال هاتفي أجراه مع العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة في الجزائر.



ووجه الخطيب، حسب الموقع الرسمي لنادي، التهنئة للاعبين وللجهاز الفني، ونقل تحياته لجميع أعضاء البعثة، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر عليها جميع اللاعبين في المباراة، وتحلّيهم بالروح الرياضية وإرادة الفوز رغم الأجواء الصعبة المحيطة بالمباراة.



ووجّه رئيس الأهلي الشكر لجميع أفراد البعثة على الجهد الذي بذلوه للخروج بالشكل اللائق بالنادي، وشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء، متمنيًا أن يستكمل الفريق المشوار بالنجاح وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

