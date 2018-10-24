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وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود إلى نهائي أفريقيا

الرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

المصريون ـ متابعات

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هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الأهلي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وصعد الأهلي إلى نهائي الأبطال رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف من وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف، بعدما سبق وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
وأشاد وزير الرياضة، في اتصال هاتفي مع العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، بحماس وإصرار لاعبي الأهلي ورغبتهم في التأهل لنهائي أفريقيا.
وأشار خلال الاتصال، حسب الموقع الرسمي للنادي، إلى أن الأهلي استحق التأهل للنهائي الأفريقي، متمنيًا أن يواصل تشريف الكرة المصرية ويحصد اللقب.

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