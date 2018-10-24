وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالصعود إلى نهائي أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الأهلي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وصعد الأهلي إلى نهائي الأبطال رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف من وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف، بعدما سبق وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

