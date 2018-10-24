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تصريحات أمريكية جديدة بشأن التحقيق بمقتل "خاشقجي"

عرب وعالم

مايك بومبيو
مايك بومبيو

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الأتراك يتعاونون معنا بشكل وثيق بخصوص التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بومبيو في واشنطن.
وقال بومبيو: "لقد حددنا قائمة ببعض المسؤولين عن قتل خاشقجي من بينهم مسؤولون في الاستخبارات، والديوان الملكي، ووزارة الخارجية، ووزارات أخرى مشتبه بتورطها في قتل خاشقجي".
وأضاف "قررنا اتخاذ إجراءات مناسبة وتتضمن إلغاء التأشيرات وإجراءات أخرى" بحق المتورطين في قتل خاشقجي.
وشدّد على أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذه التصرفات القاسية لإسكات الصحفي خاشقجي عبر العنف.
بدورها، قالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، عقب تصريحات بومبيو، إن "21 سعوديا ستلغى تأشيراتهم أو لن يصبحوا مؤهلين للحصول على تأشيرات على خلفية مقتل خاشقجي"، حسبما نقلت قناة الحرة.

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