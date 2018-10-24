تصريحات أمريكية جديدة بشأن التحقيق بمقتل "خاشقجي"

24 أكتوبر 2018 - 12:50 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الأتراك يتعاونون معنا بشكل وثيق بخصوص التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بومبيو في واشنطن.



وقال بومبيو: "لقد حددنا قائمة ببعض المسؤولين عن قتل خاشقجي من بينهم مسؤولون في الاستخبارات، والديوان الملكي، ووزارة الخارجية، ووزارات أخرى مشتبه بتورطها في قتل خاشقجي".



وأضاف "قررنا اتخاذ إجراءات مناسبة وتتضمن إلغاء التأشيرات وإجراءات أخرى" بحق المتورطين في قتل خاشقجي.



وشدّد على أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذه التصرفات القاسية لإسكات الصحفي خاشقجي عبر العنف.

