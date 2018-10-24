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ارتفاع عدد ضحايا السيول في نيكاراجوا إلى 17 قتيلًا

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بالصور..سيول وانهيارات طينية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
بالصور..سيول وانهيارات طينية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

المصريون ووكالات

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مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

ارتفعت حصيلة قتلى سيول ناجمة عن أمطار غزيرة، شمالي نيكاراغوا، إلى 17 شخصًا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الأمطار يتواصل هطولها على البلاد منذ شهر، وأثرت على حياة أكثر من 150 ألف أسرة.
وكانت آخر حصيلة معلنة للضحايا، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ مصرع 4 أشخاص، قبل ارتفاع العدد.
وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار في البلاد. -

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