ارتفاع عدد ضحايا السيول في نيكاراجوا إلى 17 قتيلًا

24 أكتوبر 2018 - 12:50 ص

ارتفعت حصيلة قتلى سيول ناجمة عن أمطار غزيرة، شمالي نيكاراغوا، إلى 17 شخصًا.



وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن الأمطار يتواصل هطولها على البلاد منذ شهر، وأثرت على حياة أكثر من 150 ألف أسرة.



وكانت آخر حصيلة معلنة للضحايا، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ مصرع 4 أشخاص، قبل ارتفاع العدد.

