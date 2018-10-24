  • الأربعاء 24 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:09 ص
بحث متقدم
تجديد حبس محطمي مستشفى الدمرداش وكسر أنف طبيب

تفاصيل صادمة لتحرش ممرض بمرضية في "الدمرداش"

"مترو الأنفاق" تعلن موعد افتتاح محطة "السادات"

"النقل" تكشف معلومة خطيرة عن مترو الأنفاق

مي حلمي ومحمد رشاد

محمد رشاد يكشف أسرار جديدة بشأن انفصاله عن مي حلمي

عادل الجبير وزير خارجية السعودية

أحدث تصريحات السعودية بشأن قضية "خاشقجي"

الاهلى ووفاق سطيف

الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

صلاح

أسطورة ليفربول: على «صلاح» أن يفعل هذا الأمر

وزير النقل وتذاكر المترو

زيادة أسعار تذاكر المترو تطبق على هذا الخط فقط

أمين الجميل

ننشر أبرز مطالب ندوة «الإسلام والغرب»

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتي: بناء الكنائس المصرية إعمار للأرض

الأب المتهم بقتل طفليه

مفاجأة..المتهم بقتل طفليه يتراجع أمام المحكمة: أجبروني

تحذيرات من مجاعة كبرى وشيكة في هذا البلد العربي

عرب وعالم

"الكوليرا" تصيب طفلًا كل دقيقة في اليمن
"الكوليرا" تصيب طفلًا كل دقيقة في اليمن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الخزانة الأمريكي ينسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي

#

مجاعة واسعة توشك أن تصبح واقعًا في اليمن

#

بريطانيا تخزن الفياجرا .. وسط رعب بالغ

#

هنيدي: كوميديا الوطن العربي بخير

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الثلاثاء، من "مجاعة كبرى وشيكة" في اليمن لم يشهدها العالم منذ عقود، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعًا لمعالجة النزاع في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها المسؤول الأممي، عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت الوضع الإنساني في اليمن، الذي يشهد، منذ نحو أربعة أعوام، حربًا بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي).
وقال لوكوك: "مالم نتحرك علي وجه السرعة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، سيرى العالم أزمة إنسانية لم يشهدها منذ عقود".
في السياق ذاته حذر من "خطر حدوث مجاعة كبرى وشيكة في اليمن، لم يشهد مثيلها من قبل أي شخص يعمل في المجال الإنساني".
وتابع: "في إحاطتي للمجلس، الشهر الماضي، قلت إن 3.5 مليون يمني من المحتمل أن يعانوا من انعدام حاد في الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة، ليضاف ذلك إلى ثمانية ملايين نصل إليهم شهريًا بالمساعدات، ليصبح العدد 11 مليونًا".
واستدرك محذرًا: "نعتقد أن تقديرنا كان خاطئًا.. تقديرنا المعدل يفيد بأن العدد الإجمالي لمن يواجهون ظروف ما قبل المجاعة، أي المعتمدين تمامًا على المساعدة الخارجية للبقاء على قيد الحياة، قد يصل قريبًا إلى 14 مليونًا، أي نصف عدد السكان".
وتابع "سأناقش مع (المبعوث الأممي لليمن) مارتن غريفيث المهام الخمسة.. عندما أعلنت تلك المهام أمام أعضاء المجلس (اليوم) لم أسمع أي صوت معارض لها.. وأعتقد أن المجلس سيقرر كيفية دفع الأمور قدمًا".
وخلال الجلسة، حدد لوكوك خمسة مهام أمام المجلس، وهي: وقف الأعمال العدائية في وحول المنشآت المدنية والتجارية، وحماية مستودعات الغذاء في كافة أرجاء اليمن، ما يعني ضرورة إبقاء موانئ البلد مفتوحة".
وطالب بمعالجة "أوضاع العملة المحلية (المتدهورة) وأسعار الصرف في اليمن، وزيادة تمويل الأنشطة الإنسانية"، إضافة إلى دعوة "جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل كامل مع المبعوث الأممي".
ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.
وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، بحثًا عن حل سياسي ينهي الحرب، لكن جهودها لم تحقق اختراقًا حتى الآن. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

ضحايا مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا
» أول تعليق من مدرب وفاق سطيف بعد تأهل الأهلي
» تصريحات جديدة لـ"ترامب" بشأن قضية "خاشقجي".. هذا ما قاله
» عقوبات في انتظار الجزارين عند ذبح هذه الأبقار
» حظر تداول الدواجن الحية يهدد الملايين بالبطالة
» «فيفا»: مونديال 2022 قادر على تغيير صورة العرب
» مصر لديها فائض من البطاطس.. وهذا سر ارتفاع سعرها
» بالأسماء.. مشاهير متهمون بالاغتصاب.. مذنبون أم قديسون؟
» الزمالك يتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ8 بكأس مصر
» بالصور/ بعد مصر.. عارضة إباحية تتعرى تمامًا داخل مسجد بتركيا
» ارتفاع بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة
شعار جماعة الإخوان