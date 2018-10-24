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تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

المصريون ـ متابعات

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي وفاق سطيف في نصف نهائي البطولة 3-2 بمجموع اللقاءين، كما وجه التهنئة لرشيد الطاوسي، المدير الفني للفريق الجزائري، على نجاحه في الصعود بفريقه إلى دور نصف النهائي رغم أنه كان متذيلًا مجموعته.
وأضاف المدير الفني، في تصريحات عقب اللقاء، حسب الموقع الرسمي للنادي، أن الأهلي خرج بالهدف الأهم وهو التأهل للمرة الثانية على التوالي وهذا في حد ذاته يعد أمرًا رائعًا، بعد فوز الفريق بآخر لقب عام 2013.
وأشار المدير الفني إلى أن الفريق وقع في نفس الخطأ السابق وهو عدم ترجمة الفرص التي أتيحت له خلال اللقاءين، وأن الأهلي كان بإمكانه أن يطوي صفحة مباراة نصف النهائي من لقاء الذهاب في القاهرة.
وشدد على أن هناك أخطاءً سوف يتحدث عنها مع اللاعبين ولكن الآن عليهم أن يسعدوا بالتأهل على أن يكون هناك تدارك للأخطاء في وقت لاحق.
وأكّد أن التأهل أسعد ملايين الأهلاوية في مصر، وهو أمر يسعده بصفة شخصية، وأن هناك أمورًا إيجابية حدثت خلال المباراة بعودة سعد سمير وعمرو السولية وباقي اللاعبين الذين غابوا الفترة الأخيرة للإصابة.

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