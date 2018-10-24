وزير النقل: هذه حقيقة رفع سعر تذكرة متروالأنفاق

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على إصلاح مترو الأنفاق بشكل كامل، مضيفًا أن إجمالي المساحة الموجودة حاليًا من مترو الأنفاق تصل لـ77 كيلو متر، وخلال الفترة المقبلة سيتم إضافة 210 كيلو من المترو، وهو ما يعني إنشاء ثلاثة أضعاف خطوط المترو الحالية. 
وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن تسعير خطوط مترو الأنفاق الجديدة بمثل الأسعار القديمة سيخلق مشكلة خيالية سيدفع ثمنها الأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه "لا يوجد تفكير حاليًا في رفع تذكر الخط الأول والثاني، أما الخط الثالث فسيتم وضع سعر جيد له، حتى يتم تحاشي الأخطاء السابقة في تحديد سعر مترو الأنفاق.


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