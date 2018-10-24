تفاصيل صادمة لتحرش ممرض بمرضية في "الدمرداش"

24 أكتوبر 2018 - 12:21 ص

عقبت الدكتورة أمل فهمي، المديرة التنفيذية لمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، على واقعة تحرش ممرض بمريضة داخل العناية المركزة لمدة 5 ساعات، قائلة إن هذه هي واقعة التحرش الثالثة بمستشفى الدمرداش، وفقًا للبلاغات التي قدمت.

ودعت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إلى محاسبة المنظومة الإدارية للمستشفى، لافتة إلى أن الواقعة حدثت في 7 ساعات كاملة من الساعة 1 بعد منتصف الليل إلى الساعة 7 صباحًا ولم يكتشفها أحد من إدارة المستشفى.

