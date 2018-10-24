تفاصيل صادمة لتحرش ممرض بمرضية في "الدمرداش"

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تجديد حبس محطمي مستشفى الدمرداش وكسر أنف طبيب
تجديد حبس محطمي مستشفى الدمرداش وكسر أنف طبيب

المصريون ـ متابعات

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عقبت الدكتورة أمل فهمي، المديرة التنفيذية لمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، على واقعة تحرش ممرض بمريضة داخل العناية المركزة لمدة 5 ساعات، قائلة إن هذه هي واقعة التحرش الثالثة بمستشفى الدمرداش، وفقًا للبلاغات التي قدمت.
ودعت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إلى محاسبة المنظومة الإدارية للمستشفى، لافتة إلى أن الواقعة حدثت في 7 ساعات كاملة من الساعة 1 بعد منتصف الليل إلى الساعة 7 صباحًا ولم يكتشفها أحد من إدارة المستشفى.
وأكدت "فهمي" أنه كان يوجد تعنت شديد من قبل إدارة المستشفى للتنازل عن البلاغ، وأن المستشفى حاولت التستر على المسألة، موضحة أن المريضة كانت تحت تأثير المخدر ولكنها شعرت بالتحرش ولم تستطيع اتخاذ أي رد فعل.


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