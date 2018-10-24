ماكرون يرفض الإجابة عن هذا السؤال بشأن السعودية

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرد على أسئلة بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية رغم دعوة ألمانيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي أن يحذوا حذوها في وقف صادرات الأسلحة للملكة.



والثلاثاء، سأل صحفيون ماكرون خلال زيارة لمعرض دفاعي بحري عما إذا كانت فرنسا ستحذو حذو ألمانيا في وقف مبيعات الأسلحة للرياض بعدما اعترفت بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول، وصرح ماكرون للصحفيين وقد استبد به الغضب «لا علاقة لهذا بما نتحدث عنه.. لا شيء.. لن أجيب عن هذا السؤال.. أنا آسف، وما دمت في السلطة سيكون الأمر على هذا النحو سواء راق ذلك للناس أم لم يرق».

