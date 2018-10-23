السيطرة عل حريق بمنطقة زراعية في الوادي الجديد

سيطرت فرق الحماية المدنية بالوادي الجديد على حريق اندلع مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى مزارع النخيل بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة دون خسائر في الأرواح.
كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بمنطقة الشيخ عبود بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة.
وعلى الفور.. تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمزارع الأخرى؛ كما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمعدات لرفع مياه لتدعيم سيارات الإطفاء، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.