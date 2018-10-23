السيطرة عل حريق بمنطقة زراعية في الوادي الجديد

23 أكتوبر 2018 - 11:50 م

سيطرت فرق الحماية المدنية بالوادي الجديد على حريق اندلع مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى مزارع النخيل بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة دون خسائر في الأرواح.



كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بمنطقة الشيخ عبود بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة.

