» أول تعليق من مدرب وفاق سطيف بعد تأهل الأهلي

23 أكتوبر 2018 - 11:40 م

أكد رشيد طاوسي المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري أن فريقه أهدر العديد من الفرص التهديفية أمام الأهلي، والتي كانت لتغير من نتيجة اللقاء.



وأشار طاوسي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن فريقه كان بإمكانه الخروج متفوقًا على الأهلي بأربعة أهداف على الأقل خلال الشوط الأول.

وخسر الأهلي أمام وفاق سطيف بهدفين لواحد في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل للنهائي بفضل فوزه في مصر بهدفين نظيفين ذهابًا.

وقال المدير الفني المغربي الجنسية: «سنحت لنا سيل من الفرص لو كنا ترجمناها في الشوط الأول لاختلفت النتيجة، لكن الأمور جاءت عكسية وسجل الأهلي أولا».

وأكمل: «نصف النهائي كان من شوطين، الأول في القاهرة كنا خارج اللعب تمامًا، ولكننا نجحنا في العودة هنا».

وأضاف: «كان بإمكاننا إنهاء الشوط الأول من لقاء العودة بتفوق بأربعة أهداف على الأقل، ولكننا أهدرنا الكثير والأهلي نجح في التسجيل».

