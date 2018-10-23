أياكس الهولندي يفوز على بنفيكا البرتغالي بهدف

23 أكتوبر 2018 - 11:40 م

فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي على بنفيكا البرتغالي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (يوهان كرويف أرينا)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.



أحرز هدف أياكس نصير مزراوي، في الدقيقة 90 من عمر المباراة.



بهذا الفوز ارتفع رصيد أياكس إلى 7 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد بنفيكا عند 3 نقاط في المركز الثالث.



وضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

