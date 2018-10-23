  • الأربعاء 24 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:10 ص
بحث متقدم
تجديد حبس محطمي مستشفى الدمرداش وكسر أنف طبيب

تفاصيل صادمة لتحرش ممرض بمرضية في "الدمرداش"

"مترو الأنفاق" تعلن موعد افتتاح محطة "السادات"

"النقل" تكشف معلومة خطيرة عن مترو الأنفاق

مي حلمي ومحمد رشاد

محمد رشاد يكشف أسرار جديدة بشأن انفصاله عن مي حلمي

عادل الجبير وزير خارجية السعودية

أحدث تصريحات السعودية بشأن قضية "خاشقجي"

الاهلى ووفاق سطيف

الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

صلاح

أسطورة ليفربول: على «صلاح» أن يفعل هذا الأمر

وزير النقل وتذاكر المترو

زيادة أسعار تذاكر المترو تطبق على هذا الخط فقط

أمين الجميل

ننشر أبرز مطالب ندوة «الإسلام والغرب»

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتي: بناء الكنائس المصرية إعمار للأرض

الأب المتهم بقتل طفليه

مفاجأة..المتهم بقتل طفليه يتراجع أمام المحكمة: أجبروني

في دوري أبطال أوروبا

أياكس الهولندي يفوز على بنفيكا البرتغالي بهدف

الرياضة

أياكس يطارد إيندهوفن على قمة الدوري الهولندي
أياكس يطارد إيندهوفن على قمة الدوري الهولندي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أياكس يواصل مطاردته لإيندهوفن على القمة الهولندية

#

البايرن يسقط في فخ أياكس بأبطال أوروبا

#

لماذا غضبت الممثلة الشهيرة أن "رونالدو" أصبح جارًا لها؟

#

"فيس بوك" يضع ضوابط صارمة لمستخدميه

فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي على بنفيكا البرتغالي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (يوهان كرويف أرينا)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أحرز هدف أياكس نصير مزراوي، في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
بهذا الفوز ارتفع رصيد أياكس إلى 7 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد بنفيكا عند 3 نقاط في المركز الثالث.
وضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.
أحرز هدف يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 17 من المباراة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 9 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد مانشستر عند 4 نقاط في المركز الثاني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

ضحايا مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا
» أول تعليق من مدرب وفاق سطيف بعد تأهل الأهلي
» تصريحات جديدة لـ"ترامب" بشأن قضية "خاشقجي".. هذا ما قاله
» عقوبات في انتظار الجزارين عند ذبح هذه الأبقار
» حظر تداول الدواجن الحية يهدد الملايين بالبطالة
» «فيفا»: مونديال 2022 قادر على تغيير صورة العرب
» مصر لديها فائض من البطاطس.. وهذا سر ارتفاع سعرها
» بالأسماء.. مشاهير متهمون بالاغتصاب.. مذنبون أم قديسون؟
» الزمالك يتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ8 بكأس مصر
» بالصور/ بعد مصر.. عارضة إباحية تتعرى تمامًا داخل مسجد بتركيا
» ارتفاع بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة
شعار جماعة الإخوان