أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

23 أكتوبر 2018 - 11:30 م

دعا حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى إحكام الرقابة على التجار لمنع الاحتكار قائلاً «عايزين قطع رقاب، ومذبحة قلعة أخرى، الدولة لابد ان تضرب بيد من حديد على المحتركين والفاسدين».



وأضاف «النجيب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «لدينا قلة معروض من البطاطس بسبب فواصل العروات، لكن العروة الجديدة أمامها أسبوع فقط وأسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما»، معلقاً «أقول للي مخزن البطاطس كلها».



وأشار النجيب إلى أن انخفاض سعر طن البطاطس العام الماضي إلى 900 جنيه أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعتها العام الجاري، مطالبا وزارة الزراعة بفرض الرقابة على ثلاجات البطاطس لمنع احتكارها.



وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة "أسعار البطاطس في سوق العبور تبدأ من 6 حتى 9 جنيهات والعرض والطلب يتحكم في السعر".

