  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر سيتي

إسرائيل ترمم ديرًا تابعًا للكنيسة القبطية

إسرائيل تستجيب لطلب مصري.. هذه هى التفاصيل

شباب عاطل (أرشيفية)

الحكومة للشباب: لا تنتظروا الوظيفة الميرى

الصوفية

الصوفية تعيش «أيامها الحلوة»

نتنياهو

اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال

هيئة البريد

"البريد" تقدم خدمة جديدة لعملائها

ابوتريكة

«أبوتريكة» يكشف سرًا عن محمد صلاح

القاهرة

مصر الأولى أفريقيًا فى جذب الاستثمارات

الأسد وزوجته أثناء تلقي جرعة علاج كيماوي

شاهد.. ماذا فعل السرطان بزوجة «الأسد»؟

أرشيفية

مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير

مصر تُنظم أول معرض للعقارات في ميلانو يناير القادم

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

المصريون

أخبار متعلقة
#

ظاهرة العنف في المجتمع المصري

#

انطلاق أول مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية بالعالم‎

#

انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

#

شاهد.. أول مذيعة كفيفة فى مصر

مصر

عقارات

ميلانو

أعلنت شركة بيتوين لتنظيم المعارض، عن تنظيمها لأول معرض عقاري مصري دولي في مدينة "ميلانو" بإيطاليا، خلال الفترة من 25 يناير إلى 27 يناير المقبل.

يأتي هذا في إطار الحملة القومية التي تُخطط لها مصر لدعم وتشجيع الاستثمار العقاري.

وتُعد مدينة ميلانو، ثاني أكبر المدن الإيطالية بعد روما، كما انها منطقة مليئة بالجالية العربية، حيث يصل أعداد المصريين فيها نحو 500 ألف مصري.

من جانبه، أعرب أحمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتوين Between " المُنظمة للمعرض، في تصريحاته عن سعادته لخروج المعرض إلى آفاق عالمية نسعى من خلالها إلى إبراز ونقش اسم مصر من خلال الشركة.

وشدد على أهمية التشجيع والدعم الذي تلقاه المؤسسات والشركات المصرية من الحكومة ومؤسسة الرئاسة لزيادة حجم الاستثمارات في المرحلة المقبلة تماشياً من سياسة رئيس الجمهورية.

وأضاف سالم أن جو الاستثمار الحالي مناسب للأجانب والعرب خاصة في مجال العقارات، إضافة إلى فرق العملة الأجنبية سيصب في مصلحة المستثمر وسيكون دفعة قوية لمزيدًا من الاستثمار في مصر، لدفع عجلة سوق العقارات وضخ عملات أجنبية تساهم في زيادة الحصيلة المصرية من العملات الأجنبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يهزم ساوثهامبتون بثلاثية..ويتصدر «البريميرليج»
» الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية بقوافل "كلنا واحد"
» تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ثوبها الجديد
» طلائع الجيش يتخطى الحدود بثلاثية
» سائق يعذب ابنة زوجته 3 ساعات
» مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير
» اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال
» بالفيديو.. آرسنال يكتسح فولهام بخماسية
» رسلان فى جولة تفقدية بخط القبارى لمرسى مطروح
» «جروس» يرفض رحيل مهاجم الزمالك
» رواد السوشيال ميديا يهاجمون إعلامية بسبب ملابسها المثيرة

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»