مصر تُنظم أول معرض للعقارات في ميلانو يناير القادم

07 أكتوبر 2018 - 06:05 م

أعلنت شركة بيتوين لتنظيم المعارض، عن تنظيمها لأول معرض عقاري مصري دولي في مدينة "ميلانو" بإيطاليا، خلال الفترة من 25 يناير إلى 27 يناير المقبل.

يأتي هذا في إطار الحملة القومية التي تُخطط لها مصر لدعم وتشجيع الاستثمار العقاري.

وتُعد مدينة ميلانو، ثاني أكبر المدن الإيطالية بعد روما، كما انها منطقة مليئة بالجالية العربية، حيث يصل أعداد المصريين فيها نحو 500 ألف مصري.

من جانبه، أعرب أحمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتوين Between " المُنظمة للمعرض، في تصريحاته عن سعادته لخروج المعرض إلى آفاق عالمية نسعى من خلالها إلى إبراز ونقش اسم مصر من خلال الشركة.

وشدد على أهمية التشجيع والدعم الذي تلقاه المؤسسات والشركات المصرية من الحكومة ومؤسسة الرئاسة لزيادة حجم الاستثمارات في المرحلة المقبلة تماشياً من سياسة رئيس الجمهورية.

وأضاف سالم أن جو الاستثمار الحالي مناسب للأجانب والعرب خاصة في مجال العقارات، إضافة إلى فرق العملة الأجنبية سيصب في مصلحة المستثمر وسيكون دفعة قوية لمزيدًا من الاستثمار في مصر، لدفع عجلة سوق العقارات وضخ عملات أجنبية تساهم في زيادة الحصيلة المصرية من العملات الأجنبية.