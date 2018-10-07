» الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية بقوافل "كلنا واحد"

07 أكتوبر 2018 - 05:38 م

أطلقت وزارة الداخلية ، قوافل "كلنا واحد" لتقديم خدمات الأحوال المدنية التى تتضمن إصدار مستخرجات القطاع من بطاقات الرقم القومى - شهادات الميلاد - الزواج ، الوفاة ، الطلاق - القيد العائلى ، على أن تجوب هذه القوافل القرى والأحياء والنجوع لتلبية إحتياجات المواطنين بمحافظات أسوان، أسيوط، الفيوم ، المنوفية ، قنا ، كفرالشيخ ، القليوبية .

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى المحافظات ، بإيفاد قوافل مرورية تضم ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين لتيسير إستخراج إصدارات لمرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " مؤكدة أنها سوف تواصل جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين .