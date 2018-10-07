» الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية بقوافل "كلنا واحد"

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قضايا وحوادث

وزير الداخلية
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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كلنا واحد.

احوال مدنية

أطلقت وزارة الداخلية ، قوافل "كلنا واحد" لتقديم خدمات الأحوال المدنية التى  تتضمن  إصدار مستخرجات القطاع من بطاقات الرقم القومى - شهادات  الميلاد -  الزواج ، الوفاة ، الطلاق - القيد العائلى ، على أن تجوب هذه القوافل  القرى والأحياء والنجوع لتلبية إحتياجات المواطنين بمحافظات أسوان، أسيوط، الفيوم ، المنوفية ، قنا ، كفرالشيخ ، القليوبية .

وأوضحت الوزارة، أن  قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى المحافظات ،  بإيفاد قوافل مرورية تضم  ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين لتيسير إستخراج  إصدارات   لمرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " مؤكدة أنها سوف تواصل  جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين .


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