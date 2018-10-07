المفتي ينعي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق

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مفتي الجمهورية

وزير العدل الأسبق

شوقى علام


نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتوجه مفتي الجمهورية، في بيانه، الذي أصدره اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة لوزارة العدل وجميع القضاة والمستشارين ولأسرة المستشار الراحل في وفاة أحد رموز العدالة المصرية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله في القضاء وتوليه منصب وزير العدل.

وتوجه علام، بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وذويه وأبناءه من الأجيال المختلفة الصبر والسلوان.

وكان المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، شغل منصب وزير العدل في الفترة من 2007 حتى عام 2011، وهو من مواليد القاهرة في أبريل 1938، وشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2003 لمدة ثلاث سنوات حتى بلوغه سن المعاش، وسبق ذلك أن كان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة في الفترة من 2001 حتى 2003.

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