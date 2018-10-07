«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام السيتي

07 أكتوبر 2018 - 04:42 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراة مانشستر سيتى، بعد قليل، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاءت تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة مانشستر سيتي كالتالي: اليسون في حراسة المرمى، روبيرتسون ، فان دايك، لوفرين ، جوميز ، هندرسون ، ميلنر ، فينالدوم ، ماني ، صلاح ، فيرمينو.

كما كشف بيب جوارديولا المدير الفنى لنادي مانشستر سيتي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة ليفربول والتى جاءت كالتالي: