» بالفيديو.. آرسنال يكتسح فولهام بخماسية

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المصريون

أرسنال

فولهام

حقق فريق آرسنال فوزًا ساحقًا على فولهام، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال ألكسندر لاكازيت وأوباميانج "هدفين" وآرون رامسى "هدف"، فى الدقائق 20 و49 و67 و79 و91 على التوالى، بينما جاء هدف فولهام الوحيد عن طريق أندريه شورله فى الدقيقة 44 من عمر المباراة.

ولم يشارك محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، فى المباراة بعدما تم استبعاده من القائمة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد فولهام عند 5 نقاط فى المركز الـ 17.

 

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