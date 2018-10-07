«أبوتريكة» يكشف سرًا عن محمد صلاح

07 أكتوبر 2018 - 03:53 م

كشف محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن السبب وراء تراجع مستوى محمد صلاح، حناح ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجاري.

وقال «أبوتريكة» في تصريحات تليفزيونية، أن مستوى محمد صلاح لم يتراجع كثيرا كما يظن البعض، ولكن قلة إحراز الأهداف هي التي تجعل اللاعب تحت الضغوط.

وأضاف «تريكة»، أن مشكلة محمد صلاح ذهنية وليست فنية، مشددًا على أن اللاعب يحتاج للهدوء فقط خاصة أن العصبية والضغوط لن تجعله يتخذ القرار السليم داخل الملعب.

وشدد "الماجيكو" على أن مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية لمحمد صلاح من أجل استعادة مستواه المعهود والتألق أمام فريق بحجم السيتي لكسب ثقة الجماهير مرة أخرى.