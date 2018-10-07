رسلان فى جولة تفقدية بخط القبارى لمرسى مطروح

07 أكتوبر 2018 - 03:13 م

زار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، خط القبارى مرسى مطروح، وتفقد محطات (العلمين - الضبعة - سيدى عبد الرحمن ) بالإضافة إلى المرور على البلوكات والسكك وأنظمة الأشارات والتحاويل للتأكد من التزام العاملين باتباع إجراءات وتعليمات السلامة.

وشدد رئيس الهيئة مثلما جاء ببيان له اليوم على ضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة وأصدر تعليماته لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة وعضوية مديري إدارات التشغيل وهندسة السكة والإشارات لمراجعة حالة السكك وأنظمة الإشارات والتحويلات ونظم التشغيل بالمحطات والبلوكات على خط القبارى مرسى مطروح وتقديم تقرير خلال أسبوع.

وأثناء تفقده محطة العلمين فاجأ قطار رقم 300 ركاب الإسكندرية مطروح وقطار رقم 1209 إكسبريس مطروح القاهرة وقام بتحويل بعض المستويات الإشرافية من الإشارات والتشغيل للتحقيق لعدم قيامهم بالواجبات الوظيفية الخاصة بهم ووجود ملاحظات ببلوكات العلمين والضبعة.









