  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:33 م
بحث متقدم
هيئة البريد

"البريد" تقدم خدمة جديدة لعملائها

القاهرة

مصر الأولى أفريقيًا فى جذب الاستثمارات

ابوتريكة

«أبوتريكة» يكشف سرًا عن محمد صلاح

طفل الدقهلية

مفاجأة وراء مقتل طفل الدقهلية

صلاح ومحرز

منافسة عربية على أرض إنجليزية بين "صلاح" و"محرز"

جنود الاحتلال

أول فيديو لإطلاق الرصاص على مستوطنين إسرائيليين

حسن شحاته

حسن شحاتة يعتزل تدريب الأندية

السكة الحديد تحتاج 180 مليار جنيه لإعادة تأهيلها

خبر سار من "السكة الحديد" للمواطنين

الاهلي

التشكيل المتوقع للأهلى أمام زعيم الثغر الليلة

ممدوح مرعي

وفاة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى

الأعلى للجامعات:

غدًا.. انتهاء التقديم لامتحان خريجى الجامعة العمالية

آخر الأخبار

الجامعة العمالية
الجامعة العمالية

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

القوى العاملة: إقرار اختبار لطلاب الجامعة العمالية لإتمام البكالوريوس

#

موظف يحاول الانتحار.. ويصرخ: "أنا مش حرامى"

#

فتح معبر رفح في الاتجاهين غدًا

#

مجلس خدمة المجتمع يكرم نائب رئيس جامعة بنها

الطلاب

الخريجين

المجلس الاعلى للجامعات

الجامعة العمالية

قرر المجلس الأعلى للجامعات، مد التقدم للمسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية دفعة 2018،  إلى غدٍ الإثنين، حيث يتم عرضهم على الامتحان الموحد لخريجي الجامعة العمالية لاستكمال دراستهم الجامعية بكليات التجارة والهندسة، وذلك حتى الاثنين.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وافق على عقد امتحان موحد "مسابقة مركزية من خلال المجلس الأعلى للجامعات" للطلاب الحاصلين على دبلوم مهنى «سنتان» من الجامعة العمالية شعبتى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية دفعة 2018، والراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة والتجارة بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2018-2019، بناء علي قرار اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية، تمهيدا لعودة اعتمادها كدراسة أكاديمية، حيث كان يقصر المجلس الأعلى للجامعات الدراسة  بالجامعة العمالية على خريجى التعليم الفنى فقط ولمدة سنتين مهنيًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. آرسنال يكتسح فولهام بخماسية
» «جروس» يرفض رحيل مهاجم الزمالك
» الأهلي يعين رضا شحاتة بهذا المنصب
» رواد السوشيال ميديا يهاجمون إعلامية بسبب ملابسها المثيرة
» تعرف على فوائد التفاح الأحمر والأخضر
» خالد يوسف يروى موقفا طريفا لـ"شاهين" مع المشير إسماعيل
» معلومات جديدة حول اختفاء رئيس "الإنتربول"
» «شيحة» ترد على شائعة زواجها من «فلوكس» بصورة
» البراغيث فى المنام رزق أو هم
» الذهب يرتفع مجددًا بالأسواق
» هل التحدث في الهاتف داخل دورة المياه حرام؟

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • مغرب

    05:38 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»