» رواد السوشيال ميديا يهاجمون إعلامية بسبب ملابسها المثيرة

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ياسمين عز
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أصبحت الإعلامية ياسمين عز، مُقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ما جعلها تتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد واقعة ارتدائها فستانًا عاري الصدر فى حلقتها الخاصة بالبرنامج خلال الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر.

 ووصف رواد التواصل الاجتماعى، الملابس بأنها غير مناسبة للحدث، ما عمل على انتشار أنباء حول حذف فيديوهات الحلقة إرضاءً للجمهور وتحويلها للتحقيق وفريق العمل المسئول عن ظهورها بهذا الشكل غير اللائق بمناسبة قومية، لكن الأمر لا أساس له من الصحة، وما حدث عكس ذلك، فلا تزال الفيديوهات منشورة، ولم تحذف، كما قيل على لسان مسئولى القناة.

ووجه عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" انتقادات واسعة لـ"عز"، مؤكدين أن هذه الملابس لا تتناسب مع طبيعة الحدث.

 وكتب الفنان نبيل الحفناوى تغريدة ساخرًا من فستان المذيعة ياسمين عز، أثناء احتفالات أكتوبر المقامة بشرم الشيخ، قائلًا: "أكتوبر دا يا مرسى"، بصوت يونس شلبى.

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