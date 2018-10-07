7 آلاف مشروع أدت لانخفاض البطالة فى آخر عامين

07 أكتوبر 2018 - 02:38 م

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم انخفاض نسبة البطالة خلال العاملين الماضيين وذلك لوجود 7 آلاف مشروع قومي استوعب الكثير من العمالة وقلل من البطالة.

وأضاف سعفان خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، أن الهدف من ملتقيات السلامة والصحة المهنية، هو ترسيخ مبدأ الأمان وليس الهدف حصر المخالفات لصاحب المنشأة، وذلك لتفادى الخسائر التى تتعرض لها المنشآت فى حالة الحوادث.

وأوضح أنه لابد من تقدير أهمية السلامة والصحة المهنية، ليكون مجتمع أمن ونشر تلك الثقافة فى الجامعات المصرية خاصة وأنه لدينا ألف و400 مفتش فقط مقابل 3 ملايين منشأة من الصعب متابعتها، مشددًا حوسبة مكاتب التفتيش على مستوى الجمهورية.

واستكمل أن مبادرة الرئيس حول العمالة غير المنتظمة استفاد منها 2 مليون و300 ألف عامل غير منتظم، مضيفًا أن تلك العمالة ستدفع البقية للانضمام للمبادرة وأنه تم تشكيل لجنة لوضع الأطر التي تستطيع من خلالها الدولة توفير الحماية للقوى العمالة وسبل الحماية والأمان عن طريق تدريب وتشغيل هذه الفئة، مؤكدًا أنه ستبدأ الآلية بكفر الشيخ خلال الأيام المقبلة.