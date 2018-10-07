برلمانى: مصر حققت العبور الأكبر لسيناء فى عهد الرئيس السيسى

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الحياة السياسية

وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أمينة عبد العال

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إسرائيل

الرئيس السيسي

انتصار أكتوبر

قال النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الذكرى الـ45 لانتصار أكتوبر العظيم، تحل هذه المرة، ومصر قد حققت عبورها الأكبر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما نجحت لأول مرة منذ عام 1967 من نشر جميع قواتها على سيناء، وفرض سيطرتها بالكامل.

وأضاف "الغول"، في بيان له اليوم الأحد، أنه منذ عام 1967 إلى عام 2017، لم يكن لمصر أي تواجد عسكري خاصةً في المنطقة "ج" منزوعة السلاح والواقعة على الحدود مع إسرائيل.

وتابع: أن حرب أكتوبر مهدت الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي عُقد في سبتمبر 1978، والتي كان من أهم نتائجها تحديد زمني للانسحاب المرحلي من سيناء، غير أن المنطقة "ج" وفقًا للبنود الاتفاق، يُمنع أن يتواجد بها أي قوات للجيش المصري، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبات، وظل هذا الوضع حتى عام 2017.

وأشار الغول إلى أن الوضع في المنطقة "ج" حاليًا شهد تغيرًا جذريًا بفضل حنكة  ودبلوماسية الرئيس السيسي، وتمكنت مصر لأول مرة من فرض قواتها على هذه المنطقة.


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